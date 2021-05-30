В Китае пригрозили США ядерным ударом из-за расследования о лабораторном происхождении коронавируса

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В Китае пригрозили США ядерным ударом из-за расследования о лабораторном происхождении коронавируса
В Мире

Расследование Вашингтона о происхождении коронавируса в лабораторных условиях разгневало власти Китая. Издание, считающееся рупором Коммунистической партии страны, пригрозило США ядерным ударом, пишет портал Jennifer Zeng blog.

В Поднебесной поднимают вопрос об увеличении количества межконтинентальных баллистических ракет. Главный редактор издания The Global Times Ху Сицзинь написал, что стоит быть готовыми к войне с США и заранее позаботиться об оружии, выражая недовольство тем, что ФБР начала расследование об искусственном происхождении коронавируса. Ранее New York Times, ссылаясь на собственные источники, заявляла, что американская разведка располагает доказательствами, которые могут подтвердить версию.

Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен также сделали заявление о том, что коронавирус появился в уханьской лаборатории.


Неизвестно, есть ли что скрывать Китаю, но он явно не заинтересован в проведении подобного расследования, коль уж даже о ядерном оружии речь зашла.

«Нам стоит подготовиться к интенсивной схватке между США и Китаем... Наши ядерные ракеты должны быть настолько многочисленными, что американская элита будет дрожать от мысли о военной конфронтации с Китаем», - заявил Сицзинь.

По его мнению, Китаю следует увеличить количество межконтинентальных баллистических ракет Dongfeng-41. Ядерное оружие, по его мнению, будет «краеугольным камнем стратегической устойчивости Китая к США».

Jennifer Zeng blog подчеркивает, что The Global Times, главредом которой является Сицзинь, считается «рупором Коммунистической партии Китая». А это значит лишь одно - журналист озвучил мнение и настрой правящих кругов Китая.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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