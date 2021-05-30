Military: маневр ВМФ РФ помешал испытаниям американской системы ПРО

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Military: маневр ВМФ РФ помешал испытаниям американской системы ПРО
В Мире

Военный обозреватель «Military» сообщил о помехе российского корабля-разведчика при испытаниях американской системы ПРО на Гавайских островах. Накануне российский корабль вошел в воды вблизи Гавайев, что стало причиной изменения планов США по отработке ракетных испытаний.

Средний разведывательный корабль проекта 864 ВМФ РФ «Карелия» создал препятствие для проведения ракетных испытаний США вблизи Гавайев — такую информацию предоставили эксперты «Military». 

«Оборонное ведомство США заявило, что именно вхождение российского корабля в зону проведения ракетных пусков вблизи Гавайев сорвало планы Вашингтона. Кроме этого, «Карелия» продолжает собирать разведывательные данные о местоположении НАТО вблизи Гавайских островов, действуя при этом в международных водах в 13 морских милях к западу от Кауаи», - сообщили обозреватели. 

Примечательно, что США не могут воспротивиться присутствию российского разведывательного корабля в данном регионе, так как он находится в нейтральных водах.

«Вашингтон ничего не может сделать, хотя Карелия и находится практически на заднем дворе США. Россия беспрепятственно отслеживает возможности американских ракетных систем с тем, чтобы потом учесть все добытые сведения о противнике при создании гиперзвукового оружия», - добавили эксперты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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