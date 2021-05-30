Президент Польши Дуда разгадал истинную суть России

Польский президент Анджей Дуда сообщил о том, что раскрыл истинную суть Российской Федерации. По словам политика, Россия изначально позиционировала себя как страна-агрессор — практически с самого начала своего существования, и поэтому международному сообществу необходимо срочно дать Москве решительный отпор. Об этом пишет «РИА Новости».

Глава Польши, экс-депутат Европейского парламента от консервативной партии Анджей Дуда критически высказался в адрес России.

«РФ не является нормальной страной по своей сути, это страна-агрессор, и нужны решительные действия со стороны международного сообщества в ответ на агрессию, которая проявляется уже несколько веков», - заявил Дуда.

Польский президент подчеркнул, что лично он намерен поднять вопрос касательно отношения Польши и России на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ, поскольку распространению российской гегемонии на страны Европы должен прийти конец. Известно, что польское правительство также намерено взыскать с Берлина компенсацию за строительство с Россией газовой магистрали «Северный поток-2», поскольку из-за того проекта Польша лишается огромных экономических ресурсов.

«Наша безопасность серьезно пострадала из-за этого газопровода, поэтому требования к Берлину вполне обоснованы», - указали в польском правительстве.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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