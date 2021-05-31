Россия отозвала из Сирии свои бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3

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Россия отозвала из Сирии свои бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3
Сирия

Россия отозвала из Сирии свои дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3. Самолеты вернулись на места своей постоянной дислокации. Путь домой проходил через воздушное пространство Ирака и Ирана.

По данным Телеграм-канала «Записки охотника» и данным мониторинговых ресурсов, три Ту-22М3 и самолет Министерства обороны РФ Ил-62 вернулись в Россию еще три дня назад - 28 мая.

«Как следует из данных радиоперехвата 28 мая 2021, после выполнения всех поставленных задач троица бомбардировщиков Ту-22М3 во главе с самолётом-лидером Ил-62 86572 покинули авиабазу Хмеймим и прибыли на авиабазу Моздок для дозаправки и последующего вылета на аэродромы базирования», - говорится в сообщении Телеграм-канала.

Отзыв бомбардировщиков вызвал недоумение у военных экспертов. Изначально в СМИ проходила информация о том, что Ту-22М3 будут базироваться в Латакии на базе ВКС РФ на постоянной основе, что внушало серьезные опасения для стран Запада и США в особенности.

Специалисты ссылались на расчеты, согласно которым гиперзвуковые ракеты на Ту-22М3 в Сирии  представляли угрозу для всего южного фланга НАТО, а также были способны накрывать цели по всему Средиземному морю и в Атлантике. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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