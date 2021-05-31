Армения подняла в воздух на границе с Турцией истребители Су-30СМ

В районе армяно-турецкой границы замечены истребители ВВС Армении Су-30СМ. Самолеты выполняли полеты на низкой высоте, по всей видимости, чтобы оставаться незамеченными для средств ПВО.

Новость исходит от ресурса АвиаПро, который сразу же уточняет, что причины появления боевой авиации Еревана на границе остаются неизвестными. Известно лишь, что истребители подлетали на расстояние, когда до границы оставалось всего десять километров.

Предположительно, речь идет о тренировочных полетах и отработке воздушных боев.

Напомним, что в ходе Второй Карабахской войны Ереван так и не задействовал Су-30СМ. Никол Пашинян, на тот момент премьер-министр, пояснил, что связано это с отсутствием ракет для истребителей.

Ранее стало известно, что российским миротворцам после переговоров удалось убедить или, возможно, вынудить покинуть Сюникскую область Армении часть азербайджанских военных, которые пересекли границу и находились там незаконно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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