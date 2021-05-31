Fararu: многие страны мира сейчас взяли курс на сдерживание России в Арктике

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Fararu: многие страны мира сейчас взяли курс на сдерживание России в Арктике
В Мире

России «жизненно важно» сохранить свое влияние в Арктике, поэтому она вынуждена наращивать в белом регионе свое военное присутствие, восстанавливать советские базы, а также укреплять свои северные границы. О борьбе, которая ужесточается пропорционально процессу таяния льдов, порассуждали в Иране.

Обозреватели издания Fararu напомнили, что многие страны мира сейчас взяли курс на «сдерживание России» в Арктике. Силы НАТО в Северном ледовитом стали появляться с завидной регулярностью, разрабатываются новые программы по освоению территории, которые Москва считает своими.

Борьба за Арктику уже развернулась и идет полным ходом, и с каждым новым днем и месяцем будет становиться все более ужесточенной. России важно быть начеку на севере точно так же, как и на юге. Ситуация в Черном море продолжает оставаться напряженной, ведь выход в Средиземноморье контролируется Турцией, страной-участницей НАТО.


Учитывая шаткость ситуации на юге, отмечают авторы, Москве важно целиком контролировать северные широты. Тем более что потепление играет на руку США. Ранее у Вашингтона не было в достаточном количестве не только ледоколов, но и авиации, способной работать в экстремальных условиях Арктики. Потепление же позволило Вашингтону расширить свое военное присутствие в регионе. США близки к размещению своих подлодок в Норвегии на постоянной основе.

Борьба за белый регион разворачивается жаркая и сейчас тяжело спрогнозировать ее итоги. Стоит учитывать только одно - для России с любой точки зрения Арктика жизненно важна, чего нельзя сказать о США.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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