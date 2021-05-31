Россия и США направили военное подкрепление на свои базы на северо-востоке Сирии. Об этом сегодня сообщил информационный ресурс Shafaq News.

По его сведениям, российский конвой с военной техникой и материально-техническим оборудованием выдвинулся из Алеппо и следует на базы страны Айн-Исса и Тал Саман в сельской местности провинции Ракка. Но самое главное, как подчеркивает источник, РФ переправила своим силам на этих двух базах большое количество вооружения и боеприпасов.

В то же время на американские базы на северо-востоке САР направляется большой конвой США.

Вашингтон направил возглавляемой курдами Автономной администрации оружие, боеприпасы, военную технику, средства связи и непосредственно военнослужащих. Речь идет о переброске десятков грузовиков с вооружением.

Конвой с военным подкреплением вошел через пограничный переход Аль-Валид с Ираком к северу от Хасаки. Отмечается, что длинная американская колонна идет в сопровождении вертолетов. Она направляется на базу Рамайлан к востоку от Камышлы и на базу Аль-Шаддади в южной части провинции Хасака.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей