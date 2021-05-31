Проект по реконструкции станции «Горская» включает строительство ТПУ

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Проект по реконструкции станции «Горская» включает строительство ТПУ
Санкт-Петербург

Компания «Мегалайн» на Петербургском экономическом форуме представит проект строительства транспортно-пересадочного узла на станции «Горская». Он поможет разгрузить трассу между Санкт-Петербургом и Сестрорецком. Также благодаря возведению ТПУ появятся новые рабочие места.

Стоит отметить, что данная территория особенно нуждается в ТПУ, так как здесь ведется активная жилая застройка. По задумке авторов проекта, для возведения транспортно-пересадочного узла необходимо занять 150 гектаров. Появление ТПУ обладает рядом преимуществ. Среди них – новые съезды и выезды на КАД, доступность железнодорожного транспорта. Также объект станет одним из элементов развития морского фасада города.

Более ранние проекты обустройства этой территории по разным причинам так и не удалось реализовать. Один из них, например, требовал крупных рискованных инвестиций, разделенных на три этапа - 15,6 млрд, 15,3 млрд и 52,1 млрд рублей. Новый план выгодно отличается от предыдущих тем, что на «Горской» не будет жилых домов, зато будут общественные пространства, парки и спортивные территории, которые обеспечат местных жителей массой рабочих мест.

На данный момент здесь располагается промзона с магазинами и автомастерскими. Компания «Мегалайн» облагородит пустующую локацию и улучшит морской фасад Петербурга.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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