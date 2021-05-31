Компания «Мегалайн» представит на ПМЭФ-2021 два крупных проекта по развитию Санкт-Петербурга

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Компания «Мегалайн» представит на ПМЭФ-2021 два крупных проекта по развитию Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург

Со 2 по 5 июня 2021 года в Городе на Неве пройдет Петербургский международный экономический форум, на котором будут обсуждаться крупные инвестиционные проекты – в частности, по развитию Санкт-Петербурга. Сейчас инвестиционный комитет города обсуждает сотрудничество со строительной компанией «Мегалайн», предлагающей несколько проектов общей стоимостью 236 млрд рублей.

Телеграм-канал «Индекс перемен» предоставил фотографии документов комитета по инвестициям Петербурга, посвящённых планам Смольного и «Мегалайн» подписать соглашения о строительстве по всему городу транспортно-пересадочных узлов и преобразовании строительной площадки «Горская» в современное рекреационное пространство.


  

С этими проектами и концепцией экологичного футуристического жилого острова в Финском заливе можно ознакомиться благодаря видеопрезентации. Приступить к их строительству планируют уже через два года.

Строительная компания «Мегалайн» во главе с гендиректором Геннадием Корупятником известна в обеих столицах России, в частности, благодаря участию в строительстве объектов для Минобороны РФ. Также «Мегалайн» реконструировала московский Гостиный Двор, а также Дом Правительства. В культурной столице компания тоже успешно реализовывала жилые и деловые проекты.

Это говорит о положительной репутации «Мегалайна», который не бросает реализацию проектов на полпути, в отличие от многих компаний. В Петербурге есть множество незавершенных проектов, на которые были выделены огромные деньги из бюджета города и Министерства транспорта. В числе недореализованных идей – строительство трамвайного пути от Дыбенко в Кудрово, концепция создания велодорожек на границе с Финляндией, а также запуск электрички и трамвая в Сертолово. Все эти проекты замораживались, когда концепция только начинала вырисовываться, или же когда дело доходило до обоснования технико-экономической части.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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