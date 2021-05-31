В Sohu рассказали, как Россия побила США их же оружием

Аналитики китайского обозревателя «Sohu» сообщили о хитрой стратегии России, которая «побила США их же оружием». Именно неожиданное появление в 2020 году российских кораблей в Беринговом проливе вызвало критику Вашингтона, хотя сама Москва назвала такой маневр «свободным плаванием». Об этом пишет «ПолитРоссия».

Китайский таблоид «Sohu» напомнил об инциденте «на заднем дворе США» в Беринговом проливе, куда Россия в 2020 году направила 50 военных кораблей и почти 40 самолетов.

«Такой маневр РФ стал бумерангом на действия США, которые любят без предупреждения появляться вблизи российских территориальных вод. Россия решила показать, что может точно также барражировать вблизи территории США, причем делать это на законных основаниях», - прокомментировали эксперты.

Известно, что Минобороны РФ ответило на недовольство США, идентифицировав данный маневр как «свободное плавание». Китайские аналитики отмечают, что Берингов пролив был выбран Россией не случайно — именно здесь минимальное расстояние между странами.

«Российский остров Ратманова и американский остров Крузенштерна находятся в Беринговом проливе всего на расстояние в 4 километра, и появление в таком стратегическом месте российского флота продемонстрировало готовность России отплатить США той же монетой», - заключили эксперты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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