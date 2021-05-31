Американцы считают, что Путин готовит на Гавайях операцию «Крым 2.0»

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что в случае необходимости они готовы повторить инцидент с вхождением военных кораблей в
Россия отозвала из Сирии свои дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3. Самолеты вернулись на места своей постоянной дислокации. Путь домой
Расследование Вашингтона о происхождении коронавируса в лабораторных условиях разгневало власти Китая. Издание, считающееся рупором Коммунистической
Израиль использовал новейшие системы противовоздушной обороны во время последнего конфликта с ХАМАСом. Isroil.Info сообщает, что ЦАХАЛ применил во
Британское издание Daily Express опубликовало статью, в которой авторы рассуждают о том, как Россия накаляет обстановку у границы Украины для того,
Российские гиперзвуковые ракеты на Ту-22М3 в Сирии угрожают всему южному флангу НАТО, следует из публикаций западных СМИ, посвященных постоянному
В НАТО выразили беспокойство касательно совместных военных учений России и Белоруссии «Запад-2021». Несмотря на то, что в Москве и Минске не раз
Военный обозреватель «Military» сообщил о помехе российского корабля-разведчика при испытаниях американской системы ПРО на Гавайских островах.
Китайский медиа-ресурс «Sohu» написал о достижениях России в сфере модернизации вооружения. Как сообщают авторы публикации, Россия располагает
СМИ обнародовали карту развертывания российских ЗРС С-500 «Прометей» («Триумфатор»), которые еще даже не приняты на вооружение. Из нее следует, что
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