Перемещение российского корабля-разведчика «Карелия» к берегам Гавайских островов может быть результатом «крымского сценария 2.0», который имеет отношение к данному региону. Гавайский таблоид «Honolulu Star-Advertiser» сообщил, что появление российского корабля возле Гавайев вовсе не случайное совпадение, и есть вероятность, что острова будут аннексированы Россией. Об этом пишет «Свободная пресса».

Тихоокеанский флот США продолжает пристально следить за перемещениями корабля-разведчика ВМФ РФ «Карелия», который несколько дней назад прибыл к Гавайским островам. Известно, что недалеко от местопребывания российского корабля расположен тихоокеанский ракетный полигон Баркинг Сэндз, и «Карелия» якобы собирает разведывательные данные касательно данного военного объекта.

«Тот факт, что США пришлось свернуть испытания противоракет SM-6 на Гавайских островах из-за российского корабля говорит о том, что Москва ведет солирующую партию в противостоянии с Вашингтоном. Влияние России стало слишком большим, и ситуация может дойти до того, что русские попытаются вернуть форт Елизаветы близ Ваймеа, который назывался Паупаула», - заявили журналисты гавайского издания.

Эксперты таблоида «Honolulu Star-Advertiser» указали, что российская армия редко появляется для того, чтобы защитить кого-то — а преимущественно действуют в интересах расширения своей территории.

«Очень вероятно, что сценарий Крым 2.0 будет реализован и на Гавайских островах», - отметили гавайские обозреватели.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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