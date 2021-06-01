Хачатрян: в ходе войны Пашинян не хотел согласовывать пуски ракет «Искандер» с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время Второй Карабахской не хотел согласовывать с российской стороной применение оперативно-тактических ракет «Искандер», поэтому не исключено, что Москва может и не знать об их использовании. С таким заявлением выступил экс-глава Генштаба ВС Армении Тиран Хачатрян.

Он пояснил, что решение о применении любого ракетного оружия принимает верховный главнокомандующий страны. Однако с использованием ОТРК «Искандер» - особая ситуация. Согласно соглашению, подписанному с Россией, Армения обязалась задействовать комплекс лишь в исключительных случаях и только после согласования с российским командованием.

«Был там вопрос, что необходимо было запустить ракеты, и была задача согласования с русскими. А он (Пашинян, - ред.) говорит: "Кто такие русские, я сказал" и другое подобное поведение демонстрировал», - поведал Хачатрян в интервью изданию Yerevan Today .

Заметим, что на текущий момент нет 100-процентных доказательств того, что Армения в ходе последнего вооруженного конфликта применяла «Искандер», хотя в сети и появлялись снимки и видео. Но если даже это оружие и применялось, учитывая заявление Хачатряна, Россия могла быть и не в курсе пусков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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