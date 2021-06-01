Крупнейшие военные базы США признали беззащитными

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Крупнейшие военные базы США признали беззащитными
В Мире

Одни из самых крупных военных объектов США были признаны уязвимыми для атак из-за роста военного потенциала России и Китая. Согласно исследованию Центра стратегических и бюджетных оценок США, в случае объединения Москвы и Пекина в военный альянс против Вашингтона, вооружение этих стран будет способно пробить оборону крупнейших военных баз США. Об этом пишет «РИА Новости».

Аналитики Центра стратегических и бюджетных оценок указали, что из 800 американских баз примерно 70% не выстоят перед атакой России или Китая, поскольку военный арсенал не был обновлен на них еще с момента постройки.


«Имеющихся зенитных средств будет недостаточно, чтобы отразить атаку Китая или России, а вот одиночные удары Ирана или КНДР базы выдержат. Особую опасность представляют передовые БПЛА противника, поскольку наши комплексы ПВО, которые были созданы еще в период Холодной войны, не смогут противостоять современным беспилотникам», - указано в отчете Центра.

Эксперты указали, что Китай на сегодняшний день располагает примерно 1200 баллистическими ракетами, которые могут за несколько минут достичь второй островной цепи в Южно-Китайском море, и нанести комплексный удар по территории США. Россия при этом может сконцентрировать удар непосредственно по Пентагону, за счет использования своего огромного арсенала тактического ядерного оружия, баллистических комплексов малой дальности «Искандер-М» и вооружения наземного, морского и воздушного базирования.

«Только за счет своего гиперзвукового орудия Москва может нанести сокрушительный удар по американским военным базам. Пентагону необходимо экстренно разработать и внедрить концепцию многослойной противоракетной обороны с применением перспективных технологий, поскольку сейчас военные базы США находятся в большой уязвимости», - добавили эксперты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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