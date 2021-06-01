«Мегалайн» представит на ПМЭФ несколько инновационных проектов для Петербурга

В Санкт-Петербурге со 2 по 5 июня пройдет Международный экономический форум, на который желают попасть не только жители РФ, но также Великобритании, США и Китая.

Накануне в Москве обратили внимание на большую очередь из желающих сдать тест на коронавирус для предстоящего мероприятия. Примечательно, что в Петербурге не наблюдается таких очередей, хотя участники ПМЭФ могут не платить за сдачу теста.

На фоне тяжелой эпидемиологической ситуации для всех участников мероприятия ввели дополнительные правила. Теперь они могут попасть на площадку только при наличии результатов анализа и соответствующего удостоверения. В этом году количество желающих посетить форум действительно огромно.

«Форум вызвал большой интерес. Мне кажется, потому что люди соскучились, во-первых. Во-вторых, иностранцы хотят посмотреть, что происходит в России», - считает первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Также не стоит недооценивать масштабы предстоящего мероприятия: в этом году будут представлены проекты общей суммой в 450 млрд рублей, подписаны важнейшие соглашения, включая реализацию проекта «Мегалайна» у станции «Горская» в Курортном районе. Проект предусматривает возведение на площади 150 гектаров объектов в сфере туризма, культуры, образования и бизнеса.

Еще одним немаловажным проектом оказалось строительство транспортного узла у станции «Старая деревня», а после него еще 60 таких же объектов по всему городу. По данным проекта, этот узел будет объединять в себе несколько видов общественного транспорта. В общей сложности на строительство ТПУ планируется потратить около 186 млрд рублей. Данный проект также представит компания «Мегалайн».

Организацией руководит Геннадий Корупятник. Ранее он занимался такими проектами, как реставрация Гостиного Двора в Москве и Дома Правительства РФ. Также компания активно работала в Северной столице, реализовав большое количество инновационных проектов.

Компания Корупятника совместно с «Зингер Девелопмент» планирует представить проект по созданию искусственного острова в районе Невской губы. Проект носит название «Залив островов»: здесь можно будет строить как жилую, так и коммерческую недвижимость. В рамках проекта на фасадах зданий предполагается размещение своеобразной системы очистки воздуха. Также на острове будет своя дорожная сеть с подземными дорогами и экологичным электротранспортом.

В руководстве компаний надеются, что в проект войдет в программу форума в следующем году, и в скором времени смогут приступить к строительству.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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