Транспортную систему Северной столицы ждут колоссальные перемены

В Смольном рассказали о дальнейших планах по реформированию городской транспортной системы.

Данный процесс начался еще в 2020 году. Тогда город приобрел 142 троллейбуса, 349 автобусов, 13 трамваев и 56 вагонов метро. На это было потрачено 131,9 млрд рублей. Из них 103,5 млрд рублей были выделены из бюджета Петербурга. Остальные средства поступили от внебюджетных источников и федерального центра.

В нынешнем году работа в данном направлении продолжилась подписанием нескольких важных соглашений. Так, в марте власти города заключили контракт с «Газпромом», «КАМАЗом» и Министерством промышленности и торговли России. В его рамках в Северной столице будут установлены 25 газовых заправок, чтобы перевести общественный транспорт и большую часть коммунальной техники на газомоторное топливо. Также будет создана инфраструктура для водного транспорта, который также в будущем перейдет на природный газ.

Помимо этого, планируется начать строительство транспортно-пересадочных узлов. ТПУ одновременно выполняют деловую, транспортную и общественную функции. Похожие пассажирские хабы уже функционируют в Москве. Благодаря им пассажиры могут пересаживаться с одного вида транспорта на другой, не выходя на улицу. Это существенно экономит время и делает поездку более комфортной и безопасной. В ТПУ также предусмотрены места под магазины, банки, МФЦ, фитнес-залы и прочее.

Первый ТПУ планируется открыть возле станции метро «Старая деревня». В будущем могут быть построены еще 60 транспортно-пересадочных узлов, в частности, на станциях «Дыбенко», «Проспект Большевиков» и «Гражданский проспект». Строительство будет реализовано в рамках инвестиционного соглашения между Петербургом и компанией «Мегалайн» на 186 млрд рублей. Ожидается, что его подпишут в ходе грядущего ПМЭФ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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