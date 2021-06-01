«Турист» — главное открытие военного кино 2021 года

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«Турист» — главное открытие военного кино 2021 года
В России

Редакторы интернет-портала «Военные хроники» высоко оценили российско-центральноафриканскую кинокартину «Турист».

«Этот фильм можно назвать главным открытием 2021 года, хотя от него ничего особенного не ожидали», — отмечается в рецензии на сайте.

 Одной из главных особенностей ленты автор публикации назвал близость происходящего на экране с реальной действительностью. Добиться эффекта документального кино кинематографисты смогли благодаря съемкам непосредственно в ЦАР. Съемочная группа прошла тот же путь, что и герои, о которых рассказывает фильм: актеры смогли побывать в местах, которые еще помнят недавние боевые действия.

События, о которых повествует «Турист», имели место в Центральноафриканской Республике около полугода назад — в декабре 2020 года. В преддверии очередных президентских выборов экс-глава ЦАР Франсуа Бозизе хотел реализовать в стране государственный переворот руками боевиков «Коалиции патриотов за перемены». 

Само название фильма — позывной одного из недавно прибывших в страну российских инструкторов, причисляемых к «ЧВК Вагнера» в зарубежных источниках. По официальному приглашению со стороны властей государства и с санкции ООН они обучали вооруженные силы ЦАР (FACA).

 

Несмотря на то, что работа российских специалистов не подразумевала их участия в боевых действиях, им пришлось пойти на это ради защиты мирных жителей страны от радикальных группировок. 

Примечательно, что мировая премьера данной кинокартины состоялась именно в ЦАР. Начиная с 14 мая 2021 года и на протяжении более чем недели фильм совершенно бесплатно показывали для местных жителей на главном стадионе столицы республики. На его просмотр ежедневно приходили десятки тысяч человек. 

В России релиз картины прошел с меньшим размахом — отечественному зрителю ее продемонстрировали 19 мая на телеканале НТВ. Впрочем, для тех, кто не успел оценить киноновинку или хочет посмотреть ее еще раз, «Турист» доступен во всех онлайн-кинотеатрах. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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