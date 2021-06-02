ВВС Малайзии перехватили одновременно 16 самолетов Китая

Тяжелым и напряженным выдался минувший понедельник для Королевских ВВС Малайзии. Им довелось осуществить одновременный перехват 16 (!) военных самолетов Китая, которые, как утверждается, вторглись в воздушное пространство страны. В небо поднимались 18 малазийских истребителей.

Китайские самолеты 31 мая нынешнего года пролетели в пределах 60 морских миль от малайзийского штата Саравак, в Южно-Китайском море. В Минобороны Малайзии утверждают, что диспетчеры пытались связаться с пилотами из КНР, но те сознательно проигноровали обращение и отвечать не стали.

В итоге на перехват 16 самолетов, среди которых были преимущественно Ил-76 и Xian Y-20, Малайзия отправила 18 своих. После того как они поднялись в воздух, авиация ВВС КНР отошла.

По данным Reuters , в Малайзии случившееся расценивают как серьезнейшую угрозу своему суверенитету и безопасности полетов, поэтому МИД страны направит в Китай ноту протеста, а также вызовет посла, от которого потребует объяснения действиям ВВС.

Министр иностранных дел страны Хусейн Хишаммуддин в своем комментарии журналистам заявил, что сложившиеся дружественные дипломатические отношения между странами не означают готовности Малайзии идти на компромисс в отношении национальной безопасности.

В то же время в Пекине обвинения в свой адрес отрицают и заявляют, что его самолеты четко соблюдали нормы международного права и в воздушное пространство других стран не вторгались.

Напомним: конфликт между Китаем и Малайзией уже не первый. В минувшем году исследовательское судно КНР не менее месяца находилось в экономической зоне Малайзии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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