Турция выслала из страны российских военных специалистов, отвечавших за работу ЗРК С-400

Турция решила отправить домой российских специалистов, которые занимались обслуживанием зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», а также их подготовкой к маневрам и обучением специалистов. Об этом сообщает ряд зарубежных и отечественных СМИ.

Причины такого неожиданного решения Анкары остаются неизвестными. Однако некоторые обозреватели не исключают, что Турция все же поддалась на уговоры США и согласилась пойти им на уступки. Не исключено, что страна подумывает об отказе от сотрудничества с Москвой.

Действия Анкары выглядят совершенно нелогичными. Поскольку российские инструкторы, которых она высылает, еще не успели обучить турецких военнослужащих, это значит, что «Триумфы» Анкара использовать не может.

Также в сети появились предположения, что Турция согласилась передать ЗРК Соединенным Штатам, которые уже давно мечтают заполучить доступ к российским военным технологиям. Если эта версия окажется правдой, это объясняет, почему в срочном порядке страна решила выслать специалистов из РФ. Это может помочь Анкаре добиться снятия санкций и, возможно, вернуться в программу создания истребителя пятого поколения.

Напомним, после того, как в 2019-ом Москва начала поставки С-400, Анкару исключили из программы F-35.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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