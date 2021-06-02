NI спрогнозировал ядерную войну России и США при малейшем столкновении

Встреча президентов России и США сейчас как нельзя кстати, поскольку Москва и Вашингтон оказались на пороге новой ядерной гонки. На эту тему порассуждал американский журнал The National Interest.

По мнению авторов статьи, достаточно маленькой искры, чтобы разгорелся большой огонь. Проще говоря, даже малейшее непреднамеренное столкновение между двумя крупнейшими странами может привести к глобальному ядерному конфликту. Поэтому Путину и Байдену стоило бы договориться о новой сделке по стратегическим ядерным вооружениям с оглядкой на предыдущие договоренности.

Для обращения вспять наметивших в последние четверть века дестабилизирующих тенденций небольших шагов уже явно недостаточно, и для многих это очевидно.

Аналитики убеждены, что по «ядерному вопросу» именно Москва должна больше беспокоить Вашингтон, поскольку ядерный потенциал Китая по сравнению с ней слабоват и Пекину еще долго придется наращивать его, дабы догнать Штаты.

Авторы считают, что от администрации Джо Байдена должно исходить предложение об ограничении количества ядерного оружия в обоих государствах, а также о необходимости внедрения такого инструмента, как эффективные проверки. Предлагается также обмен ежегодными отчетами о проведенных испытаниях и примерными планами по развитию.

«РФ и США обладают примерно 3500–4500 единицами такого оружия и могут поддерживать примерный в случае договоренности», — порассуждали журналисты.

Напомним: встреча президентов Путина и Байдена запланирована на 16 июня в Женеве.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей