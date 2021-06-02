Российская военная база «Хмеймим» в Сирии будет переформатирована в постоянную, из-за чего часть военных, которые там несут службу, перестанут получать командировочные. Информацию об этом источник, близкий к Минобороны РФ, сообщил изданию URA.RU .

Поскольку статус базы будет изменен, скорее всего, уже 1 декабря 2021 года будут существенно уменьшены расходы на содержание командного состава. Если сейчас военнослужащим, которые там служат, Минобороны платит командировочные, то после изменения статуса базы этих выплат их лишат.

Изначально, отметил источник, планировалось, что статус постоянно действующей базы авиабаза «Хмеймим» получит с 1 июня 2021 года, но все же сроки сместили на полгода. В штат этой авиабазы будут входить 200 российских военнослужащих.

Ситуацию с изменением статуса авиабазы «Хмеймим» прокомментировал полковник запаса РФ, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. Он подчеркнул, что смена статуса базы в Сирии позволит России и далее отстаивать свои интересы в регионе. Он также добавил, что для Москвы крайне важно добиться полного уничтожения террористических организаций в регионе, чтобы не допустить их усиления и распространения в другие страны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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