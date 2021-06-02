Поражение танка М1А2 Abrams старой советской ракетой показали на видео

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Поражение танка М1А2 Abrams старой советской ракетой показали на видео
В Мире

Хуситы в конце мая провели рейд против саудовских сил, которые дислоцируются в соседней с Йеменом провинции Джизан. Их целями были опорные пункты на границе. Саудиты, по данным СМИ, понесли огромные потери. Хуситам удалось часть техники, в том числе бронированной, уничтожить. Еще часть была захвачена.

Поражение танка М1А2 Abrams старой советской противотанковой управляемой ракетой (предположительно, это «Фагот» или «Конкурс» попало на видео. На кадрах видно, как она попадает в переднюю часть корпуса в его левой части, после чего раздается мощнейший взрыв.

Танк получил повреждения, но уничтожен не был - спасла броня. 

Не исключено, что кумулятивный заряд ПТУР, который разрабатывался еще в далекие 70-е, вообще не сумел пробить многослойную броню танка, который появился гораздо позже. Тем не менее, экипаж машины боевой счел лучшим решением ретироваться.

По данным «Российской газеты», хуситам в ходе рейда удалось также уничтожить зенитные самоходные установки Vulcan, установленные на бронетранспортеры М113.

Одну из шестиствольных 20-мм систем поразили из противотанкового комплекса «Корнет», другую - из ПТРК «Метис-М1». Это оружие Минобороны Йемена закупало еще до того, как в стране началась гражданская война.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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