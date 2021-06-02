Более 4 млн просмотров: «Турист» набирает популярность на YouTube

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Более 4 млн просмотров: «Турист» набирает популярность на YouTube
В России
Кадр из фильма «Турист»

Премьера художественного фильма «Турист» о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике состоялась в РФ 19 мая. За две недели картина набрала более 4 миллионов просмотров на YouTube-канале «Солдат Удачи», не говоря уже про остальные военные сообщества.

Пользователи видеохостинга по достоинству оценили киноленту. Количество положительных комментариев в разы больше отзывов с критикой. Многие зрители в своих рецензиях отмечают живость картины.

«Здесь актеры простые, настоящие, живые такие. Мужики реальные, а не нарисованные», — написал мужчина под ником «Очищен и Зачищен».

Другие пользователи акцентировали внимание на зрелищности и качестве, несмотря на небольшой по современным меркам бюджет. 

«Он обошелся без именитых актеров и компьютерной графики. При этом история искренняя и до конца держит зрителя в напряжении», — говорится в комментариях.

Для многих стало удивлением появление отзывов от иностранцев, которых впечатлил «Турист». Теперь они планируют поближе познакомиться с русским кинематографом:

«Это круто! Буду смотреть другие российские фильмы».

Финансовая составляющая фильма не прошла мимо пользователей. Они отметили, что кинолента снята не ради кассового успеха:

«Не ради бабла, а ради хорошего фильма. Не идеально конечно, но очень даже неплохо».

Первыми с картиной познакомились жители Банги. Мировая премьера кино о российских инструкторах, которых в западных СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», состоялась 14 мая на столичном стадионе в ЦАР. За первые два дня «Туриста» посмотрели почти 70 тысяч граждан.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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