США находятся в преддверии военного конфликта с Китаем за Тайвань

США находятся в преддверии военного противостояния с Китаем за Тайвань — такую информацию предоставил бывший глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США Филипп Дэвидсон. По прогнозам адмирала, реальная война в Индо-Тихоокеанском регионе может разразиться в ближайшие 5-6 лет.

Адмирал ВС США Филипп Дэвидсон предположил, что конфликт США и Китая за остров Тайвань может привести к реальной войне в течение 5-6 лет. Эксперт по стратегическим исследованиям в Центре анализа европейской политики во Франкфурте генерал-лейтенант Бен Ходжес прокомментировал, что толчком к борьбе за Тайвань может стать желание председателя Си Цзиньпина увековечить свое имя в истории, вернув остров Китаю.

«Адмирал Дэвидсон имеет доступ к секретной информации, и говоря о том, что война с Китаем может разразиться в течение 5-6 лет, он определенно что-то знал. Если война произойдет, это вовсе не будет похоже на высадку в Нормандии — определенно будут задействованы все виды войсковых операций, включая и самые передовые кибератаки», - сообщил генерал-лейтенант Бен Ходжес.

При этом политик исключил вероятность участия в противостоянии сухопутных войск противоборствующих сторон — по словам Ходжеса, основными компонентами войны станут «ракеты, самолеты, корабли, подводные лодки и дальний огонь артиллерии».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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