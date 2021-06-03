P-8 Poseidon ВМС США впервые запустили крылатые ракеты «Гарпун» близ российских границ

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P-8 Poseidon ВМС США впервые запустили крылатые ракеты «Гарпун» близ российских границ
В Мире

ВМС США впервые применили на территории Европы крылатые противокорабельные ракеты AGM/RGM/UGM-84 «Harpoon». Пуски прошли в рамках учений «Грозный Щит 2021» в Европе, в непосредственной близости от российских границ. Выпускали ракеты противолодочные самолеты P-8 Poseidon.

Патрульная эскадрилья ВМС США FOUR (VP-4) успешно провела скоординированный пуск. P-8 Poseidon 31 мая нынешнего года выпустил два «Гарпуна» AGM-84D (ракеты класса «воздух-поверхность»). Мишенью-целью была баржа у берегов Норвегии.

По словам лейтенанта Шестого флота ВМС США Дж. Г. Дэниэлса, это первое применение самолетом P-8A Poseidons ракет «Harpoon» на европейском театре военных действий.

Он добавил, что в ходе учений боевые летные экипажи показали свой опыт использования P-8A при поддержке ударных операций с участием нескольких подразделений.

Учения были направлены на отработку ударов по российским кораблям. В Шестом флоте США с гордостью заявили, что AGM-84D предоставляет «Посейдону» уникальную возможность бросать вызов вражеским военно-морским движениям, а также принять участие в поддержке наступательных операций.

Всего в учениях было задействована три противолодочных самолета Poseidon.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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