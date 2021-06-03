ВВС США отказались закупать новую партию истребителей F-35

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ВВС США отказались закупать новую партию истребителей F-35
В Мире

ВВС США отказались заказывать новую партию истребителей F-35.

Как стало известно американскому изданию Defense News, на фоне продолжающегося обновления США своего парка военных истребителей, новая программа закупок вооружений Пентагона на будущий финансовый год оказалась без новейшего многофункционального ударного самолёта F-35. Там отдали предпочтение другому самолету.

Речь идет об истребителях F-15EX, которые военное ведомство планирует закупить в количестве 12 единиц на сумму в 1,4 млрд долларов. Эти истребители придут на замену устаревшим F-15C/D.


«Подготовленный в Пентагоне проект закупок военной техники ещё подлежит обсуждению в Конгрессе США. А там может произойти всякое, учитывая наличие сильного лобби авиастроительных гигантов. Тем не менее, документ этот весьма показательный», — отмечают эксперты.

В то же время военные американские чиновники, как утверждают в прессе, находятся в ожидании модернизированной версии F-35 Block 4, которая должна появиться к середине этого десятилетия. Поэтому было решено пустить деньги на поддержание машин в пригодном состоянии и заменить на них двигатели.

Хоть программа закупок еще не утверждена окончательно в Конгрессе, она уже вызвала немало удивления среди экспертов из-за «передового» истребителя F-35, который внезапно на собственном рынке вдруг перестал пользоваться спросом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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