Daily Mail: Учения НАТО в Черном море – сигнал России

Британская газета Daily Mail написала, что НАТО проведет военно-морские учения в Черном море. А до этого два десятка натовских кораблей проведут маневры у португальского побережья. Как пишут британские журналисты, это сигнал перед встречей Байдена с Путиным, которая состоится в этом месяце в Женеве. Таким образом, Североатлантический альянс пытается продемонстрировать Москве свою силу.

Однако в самой военной организации предстоящие крупномасштабные маневры с участием девяти тысяч военнослужащих в Черном море никак не связывают со встречей президентов США и России.

Как заявили в НАТО, предстоящие маневры с участием 9 тысяч военнослужащих проводятся с целью укрепления влияния Альянса в регионе. Заметим, что почти все причерноморские страны, кроме России, Украины, Абхазии и Грузии, являются членами НАТО.

В Кремле отмечают, что в Черноморском регионе нет государств, на которые бы НАТО не оказало влияния, кроме России. В Москве запланированные маневры воспринимают сквозь призму обострения отношений с Западом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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