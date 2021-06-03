Евгений Пригожин отправил суданским детям несколько десятков тонн тульских пряников

Хартум, 3 июня. Суданские дети получили сладкие подарки от российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Пригожин отправил 30 тонн тульских пряников для суданских малышей. Гуманитарные организации поблагодарили предпринимателя и приступили к распределению сладостей среди детских садов, школ, приютов, благотворительных организаций и бедных семей.

Ранее бизнесмен из России распорядился доставить в Судан аппараты ИВЛ, средства индивидуальной защиты, медикаменты и тесты на коронавирус. Эта гуманитарная помощь стала спасительной для жителей африканского государства.

Пригожин в апреле также подарил местному населению более миллиона продуктовых наборов. Тогда официальные лица страны выразили признательность предпринимателю за существенную поддержку в трудный экономический период.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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