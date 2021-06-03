The National Interest назвал 5 видов оружия, с помощью которых Россия может атаковать Украину

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The National Interest назвал 5 видов оружия, с помощью которых Россия может атаковать Украину
В Мире

Американский журнал The National Interest опубликовал статью Марка Эпискоса, в которой тот порассуждал о пяти видах оружия, которые могла бы применить против Украины Россия в случае вооруженного конфликта. Также он оценил возможность Киева отразить удары, добавив, что международное вмешательство не исключено в ходе такого конфликта, но в контексте публикации помощь со стороны он не рассматривает.

Угрозу для Украины представляют ЗРК С-400 «Триумф». И в Киеве это прекрасно понимают. 

Эпискос процитировал слова Александра Турчинова, экс-главу СНБО, который когда-то признал угрозу: «Системы С-400 способны поразить любой летящий объект в центральной части Украины».

Комплексы могут оснащаться тремя видами ракет, а также радарами. С-400 эффективно сбивают любые летящие цели, в том числе беспилотники.

Россия без труда может справиться с украинской авиацией, отправив в бой свои истребители Су-35С, тогда как у Украины самые совершенные на вооружении только Су-27, указывает эксперт.

В ходе городских сражений Москва может задействовать БМП-3М, а на полях сражение будет вестись танками. Россия может пустить в ход свои машины Т-90А и модернизированный Т-90М. На вооружении Украины есть Т-84 «Оплот», которые, по мнению части экспертов, по боевым характеристикам превосходят российские танки. Но факт в том, что этих хороших боевых машин у Киева настолько мало, что в силу малочисленности они не сумеют справиться с огромной армией любых, даже откровенно старых, танков.

Самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С», которые будет применять артиллерия, также представляет серьезную угрозу для украинских защитников, заключил автор.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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