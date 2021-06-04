В Турции грубо ответили России на претензии по продаже Украине БПЛА Bayraktar TB2

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В Турции грубо ответили России на претензии по продаже Украине БПЛА Bayraktar TB2
В Мире
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции в грубой форме ответил России на ее претензию относительно того, что Анкара продала Киеву беспилотные летательные аппараты ударного типа Bayraktar TB2. 

Так, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу ответил России на ее претензии в грубом ключе, подчеркнув, что та не должна интересоваться действиями Турции.


«Приобрести беспилотники может себе позволить любая страна, а наши компании могут им их продать. Россию это не должно беспокоить. Это наша сделка. В начале войны сирийская армия сбила наш дрон российской ракетой. Эти ракеты Москва поставляет как в Сирию, так и в другие государства. И мы не спрашивали у них, зачем же они это сделали. Сегодня спрос на БПЛА в мире довольно большой», - озвучил позицию Турции министр иностранных дел.

При этом эксперты обратили внимание на то, что Анкара, продавая свои беспилотники Bayraktar TB2 Украине, прекрасно знала, что та будет использовать аппараты не только в Донбассе, но и против России в случае необходимости. Причем об этих намерениях заявляли как украинские, так и турецкие военнослужащие. Этот факт лишний раз доказывает то, что Москве не стоит рассчитывать на союзнические отношения с Анкарой.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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