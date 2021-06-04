В Турции грубо ответили России на претензии по продаже Украине БПЛА Bayraktar TB2

К побережью США были направлены не менее 50 российских боевых кораблей. Китайское издание «Sohu» сообщает, что РФ решила жестко отреагировать на
Поставленные в Сирию российские ракетные комплексы оказались у палестинцев. Стало известно, что Сирия российские ракетные комплексы, которые ей
Несколько часов назад группа в составе трех десантных кораблей Военно-морских сил США с 2.5 тыс. морских пехотинцев на борту начала готовиться к
В среду, второго июня, в небе над провинцией Идлиб в Сирии боевики намеревались сбить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и
Хуситы в конце мая провели рейд против саудовских сил, которые дислоцируются в соседней с Йеменом провинции Джизан. Их целями были опорные пункты на
Украина массово перебрасывает свои ракетные комплексы и системы ПВО на границу с Крымом, сообщает сегодня Avia.pro со ссылкой на свои неназванные
Минск согласился разместить на территории Белоруссии российские Су-30СМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже не противится тому, чтобы
ВВС США отказались заказывать новую партию истребителей F-35. Как стало известно американскому изданию Defense News, на фоне продолжающегося
Одни из самых крупных военных объектов США были признаны уязвимыми для атак из-за роста военного потенциала России и Китая. Согласно исследованию
Турция решила отправить домой российских специалистов, которые занимались обслуживанием зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», а также их
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