Российские комплексы РЭБ могут блокировать 52 норвежских истребителя F-35

Закупленные Королевскими ВВС Норвегии у США 52 истребителя пятого поколения F-35 вряд ли будут эффективными и смогут выполнять возложенные на них задачи, считают специалисты одного из интернет-ресурсов, специализирующихся на авиационной тематике. В качестве правоты своих слов они ссылаются на ранее поступившую информацию о том, что на территории Кольского полуострова развернуты современные средства радиоэлектронной борьбы, коим под силу прервать даже связь с космическими аппаратами.

Размещенные близ границы с Норвегией и Финляндией комплексы «Мурманск-БН», по мнению авторов, с легкостью смогут не только подавлять средства коротковолновой связи на территории всей Европы, но и полностью оборвать связь истребителей F-35 с военными спутниками. Самолет, оставшись «слепым» и «глухим», не сможет справляться с поставленной перед ним задачей.

«Это не значит, что 52 истребителя будут прикованы к земле, однако, пилоты останутся без целеуказаний, не смогут действовать в составе группы и большая часть вооружения окажется недоступной для применения», - пояснил специалист.

По сути, это может означать, что эффективность 52 истребителей F-35 будет если не нулевой, то чрезвычайно низкой.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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