США пригрозили остановить боевой корабль ВМФ Ирана, взявший курс на Венесуэлу

Иран получил жесткое предупреждение от США из-за того, что иранские власти решили отправить свой боевой корабль к Венесуэле.

Портал Al-Monitor сообщает, что Пентагон предупредил Тегеран о недопустимости подобных действий, отметив, что Вашингтон расценивает это как провокацию и угрозу партнерам США в регионе.

В случае, если американцы увидят непосредственную угрозу безопасности своей стране, либо странам-союзникам, они оставляют за собой право воспрепятствовать транзиту или доставке груза, который следует из Ирана.

Эксперты отмечают, что это наиболее жесткое из всех уже прозвучавших предупреждений президента США Джо Байдена в адрес Тегерана.

Отметим, ранее в СМИ попала информация, что плавучая баржа ВМФ «Ирана» вышла из порта и следует в неизвестном направлении. Эта баржа вмещает семь быстроходных катеров, а также может нести и другую военную технику.

Итоговый пункт назначения иранского судна не обозначен в открытых источниках. Но прозвучали предположения, что оно может направляться в Латинскую Америку, а точнее – Венесуэлу.

Если предположение обозревателей Politico подтвердятся, это может поставить крест на стремлениях США наладить отношения с Тегераном после достаточно жесткой политики в отношении Ирана предыдущего президента США Дональда Трампа.

Иран из-за позиции Трампа был вынужден искать новые рынки сбыта своей нефти и начал поставлять ее в Иран в обмен на золото.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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