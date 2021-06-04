Иран пригрозил разбомбить Израиль через Ирак

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Иран пригрозил разбомбить Израиль через Ирак
В Мире

Иран пригрозил «разбомбить» Израиль через Ирак.

По данным издания The Jerusalem Post, предупреждение исходит от иракской группировки под названием «Катаиб ас-Сабикун».

«Если вы посмеете ударить по нам, мы вас разбомбим», - приводит СМИ перевод сообщения.

Что это за группировка, неизвестно, но журналисты предположили, что она является проиранской и хорошо известной, решившей скрыться под новой вывеской.

Предупреждение с угрозами появилось на фоне заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху касательно того, что во время вооруженного конфликта с сектором Газа боевой дрон мог быть запущен из Сирии или Ирана.


Помимо этого, в США также выказывали обеспокоенность возросшей активности кампании шиитов против присутствия американского контингента в Ираке.

В статье подчеркивается, что стратегия Тегерана по отношению Багдада схожа на проект, реализуемый в Ливане. Иран любой ценой стремится ударить по своим ключевым противникам - Израилю, США и антииранским силам на территории своей страны. Главная цель - сохранить формальные структуры правительства, которые особого влияния и содержания не имеют.

Проиранские военно-политические силы влияют на процессы куда больше. Предполагается, что вскоре может начаться переброска техники и оружия в районы, откуда можно наносить удары по Израилю.

В Ливане шиитское движение «Хезболла», и это не является секретом, по боеспособности превосходит местную армию.

Однако для Тегерана в случае с Ираком имеется немалое препятствие - речь о присутствии военного контингента США. Впрочем, не исключено, что натиск со стороны Ирана впредь будет только усиливаться.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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