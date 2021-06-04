«Застенки демократии»: копы в США шесть часов издевались над избитой ими пенсионеркой

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«Застенки демократии»: копы в США шесть часов издевались над избитой ими пенсионеркой
В Мире
Фото из открытых источников

Двое офицеров полиции города Лавленд, Колорадо, оказались под следствием после того как в ходе задержания нанесли травмы пожилой женщине, страдающей от деменции, а позже подделали отчет в попытке избежать наказания.

73-летняя Карен Гарнер столкнулась с произволом со стороны офицеров полиции Остина Хоппа и Дарьи Джалали 26 июня 2020 года. Ее арестовали по подозрению в попытке совершить кражу в магазине Walmart, хотя до этого женщина вернула товар, за который забыла заплатить. Полицейские, тем не менее, приняли решение произвести арест. При этом офицер Хопп швырнул Карен на землю, сломав ей руку и вывихнув плечо. Его напарница спокойно наблюдала за действиями коллеги, хотя было очевидно, что сила, которую он применил при задержании пенсионерки, явно чрезмерна. На это обратил внимание даже прохожий, находившийся рядом, что попало на видеозапись нагрудных камер полицейских.

Далее, вместо того, чтобы доставить травмированную женщину в медицинское учреждение, офицеры привезли ее в полицейский участок, где несколько часов с удовольствием обсуждали с коллегами подробности задержания пожилой женщины, демонстрируя им видеозапись ареста.

«Приготовься к хрусту», — сказал офицер Хопп своему коллеге Филиппу Метцлеру в тот момент, когда на видео ломалась рука задержанной.

Инициативная группа российского правозащитного Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) взяла на контроль этот случай полицейской жестокости. Об этом представители созданного при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина фонда сообщили в своем Telegram-канале. В Фонде считают важным добиться наказания для полицейских, нарушивших гражданские права пожилой американки и готовы оказать пострадавшей необходимую правовую и информационную поддержку.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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