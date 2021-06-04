ПМЭФ-21: власти Северной столицы подписали соглашение с «Мегалайн»

В эти дни проходит одно из главных событий в деловой жизни страны - Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В рамках форума уже подписан ряд крупных соглашений, которые поспособствуют развитию инфраструктуры Северной столицы и России в целом.

Компания «Мегалайн» подписала на ПМЭФ-2021 два проекта с общим объемом инвестирования 236 млрд рублей.

Для реализации первого проекта – создания сети транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) - «Мегалайн» планирует привлечь 186 млрд рублей инвестиций. Концепция предусматривает объединение маршрутов городского общественного транспорта, в том числе метро и ж/д платформ, для удобства пассажиров. Подобные проекты уже успешно функционируют в крупнейших городах Европы, а также в Москве.

Второй проект «Мегалайна» – реконструкция промзоны «Горская» предусматривает реновацию территории бывшей стройплощадки с последующим возведением на ней образовательных, туристических и бизнес-объектов. Также будет построена марина для яхт, музейный комплекс и новая набережная. По словам разработчиков, проект будет похож на кластер Googleplex в Кремниевой долине.

На площадке ПМЭФ-2021 «Мегалайн» также представил совместный проект с компанией «Зингер Девелопмент» – «Залив островов». Для его реализации планируется намыть 200 га суши в акватории Финского залива.

На территории «Залива островов» с учетом всех современных тенденций будет выстроен инновационный квартал в футуристическом стиле, включающий жилые, деловые и общественные пространства. При его строительстве особое внимание будет уделено экологической составляющей. Большую часть территории острова будут занимать парки, а на крышах домов появятся зеленые насаждения.

Куратором всех представленных проектов выступает гендиректор компании Геннадий Корупятник, имеющий большой опыт в реализации масштабных строительных инициатив в Москве и Санкт-Петербурге.

В случае реализации проектов, транспортная, социальная и деловая инфраструктура Северной столицы будет значительно обновлена и усовершенствована.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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