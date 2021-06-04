Документальный фильм ФЗНЦ показал террористическую угрозу в Ливии — военный эксперт

Созданный российским Фондом защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) фильм «Новая террористическая угроза миру» о формировании очага нестабильности на юге Ливии показывает, насколько хрупок и уязвим относительный мир в Европе и России. Об этом заявил военный эксперт Борис Рожин, принимавший участие в создании фильма.

Поддержание очага нестабильности на юге Ливии прежде всего выгодно Соединенным Штатам, которые видят активность других стран на Черном континенте. Активность и успехи России и Китая в Африке воспринимаются в Вашингтоне как серьезная угроза — поэтому Белый дом хочет спровоцировать в регионе рост террористической активности.

«Через эту дестабилизацию они планируют подрывать позиции России, которая укрепляется в Северо-Восточной Африке. Смещение террористической угрозы на север континента создает опасность не только для Европы, но и для России», — считает Борис Рожин.

Фильм ФЗНЦ был подготовлен на основе исследований, проведенных в Африке. Специалисты Фонда пришли к выводу, что южная часть неспокойной Ливии стала новым «оазисом» для международного терроризма, образовав зону, через которую группировки могут свободно перемещаться между территориями Алжира, Мали, Чада и Судана.

В этой ситуации Штаты, обладая большими возможностями, предпочитают «подождать». Это может привести к формированию новой многотысячной орды боевиков, подобной «Исламскому государству» (террористическая группировка запрещена в России) в Ираке и Сирии в 2014-2016 годах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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