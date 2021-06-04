Комитет по инвестициям Петербурга заключил соглашения с компанией «Мегалайн»

Поставленные в Сирию российские ракетные комплексы оказались у палестинцев. Стало известно, что Сирия российские ракетные комплексы, которые ей
Несколько часов назад группа в составе трех десантных кораблей Военно-морских сил США с 2.5 тыс. морских пехотинцев на борту начала готовиться к
В среду, второго июня, в небе над провинцией Идлиб в Сирии боевики намеревались сбить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и
Хуситы в конце мая провели рейд против саудовских сил, которые дислоцируются в соседней с Йеменом провинции Джизан. Их целями были опорные пункты на
Минск согласился разместить на территории Белоруссии российские Су-30СМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже не противится тому, чтобы
Закупленные Королевскими ВВС Норвегии у США 52 истребителя пятого поколения F-35 вряд ли будут эффективными и смогут выполнять возложенные на них
ВВС США отказались заказывать новую партию истребителей F-35. Как стало известно американскому изданию Defense News, на фоне продолжающегося
Турция решила отправить домой российских специалистов, которые занимались обслуживанием зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», а также их
На севере Сирии снова произошел инцидент с участием российских и американских военных. В этот раз два российских вертолета ВКС и 4 бронетранспортера
Иран получил жесткое предупреждение от США из-за того, что иранские власти решили отправить свой боевой корабль к Венесуэле. Портал Al-Monitor
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