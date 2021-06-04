Комитет по инвестициям Петербурга заключил соглашения с компанией «Мегалайн»

В рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума ПМЭФ-2021 городской комитет по инвестициям заключил два соглашения с холдингом «Мегалайн». Компания займется реновацией территории «Горской» и строительством транспортно-пересадочных узлов.

В ходе реализации первого инвестиционного проекта панируется превратить территорию бывшей промзоны «Горская» в современное общественное пространство с ресторанами, парком, музеем и смотровой площадкой. Резидентам будут предоставлены различные льготы, поскольку участок попадает под определение «Территории опережающего социально-экономического развития». Разработкой проекта занималась студия MLA+. «Горскую» хотят превратить в современный туристический кластер с возможностью организации бизнеса.

Второй проект, в рамках которого «Мегалайн» планирует создать сеть транспортных хабов по всему городу, будет реализован в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга». Всего планируется построить 61 транспортно-пересадочный узел наподобие имеющихся в Москве. Пилотный ТПУ расположится у метро «Старая деревня».

Транспортно-пересадочные узлы станут не только удобными хабами для пассажиров, но и современными общественными пространствами с деловыми зонами и гостиницами. Для реализации двух проектов «Мегалайн» планирует привлечь 236 млрд рублей инвестиций.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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