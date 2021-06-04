JB Press: ВМФ России получил секретные данные о ракетах ПРО ВМС США

Японский военный эксперт Дзюна Китамура сообщил, что знает, почему российский военный разведывательный корабль ССВ-535 «Карелия» находился близ острова на Гавайях, передает JB Press.

По его словам, судно провело спецоперацию у берегов Кауаи, в ходе которой сумело перехватить электронные секретные данные Агентства противоракетной обороны США. «Карелия» находилась на Гавайях во время проведения Штатами испытательных стрельб ракетами SM-6 Dual-II.

По сведениям Китамура, на гавайском острове Кауаи располагался испытательный центр MDА. Именно там военные смонтировали наземную систему ПРО Aegis Ashore. В Перл-Харборе на острове Оаху, который прилегает к Кауаи, располагается командование Тихоокеанского флота ВМС США. Там же размещаются боевые корабли, оснащенные системами перехвата баллистических ракет Aegis.

«В Перл-Харборе установлен огромный радар SBX-1 морского базирования X-диапазона - система размещена на гигантской платформе, которая должна передвигаться по морю, она тоже принадлежит MDА для обнаружения и отслеживания баллистических ракет с моря, пока эта платформа пришвартована», - пояснил эксперт в беседе с JB Press.

Таким образом, констатировал он, на Гавайях были сосредоточены все основные системы ПРО, которые эксплуатируют американские военнослужащие и которые так интересовали Россию.

В США склонны считать, что именно «Карелия» является виновницей того, что испытания ракет, которые вначале были отложены, в конечном итоге были провалены, хоть и проведены.

«Испытательные запуски были проведены только 29 мая. Согласно планам корабль Aegis в состоянии боевой готовности в море обнаруживает и отслеживает баллистическую ракету средней дальности, после чего быстро запускает для испытания две новейшие ракеты-перехватчика SM-6 Dual-II. Но, как известно, ни одна из них не попала в цель, испытания потерпели неудачу и завершились полнейшим провалом», — отметил Китамура.

По его информации, ВМФ России за время нахождения «Карелии» близ гавайских островов перехватил немалую часть ценнейших секретных данных, которые ранее были только в распоряжении Агентства ПРО ВМС США.

И теперь у американцев еще одна проблема - как уберечься от таких визитов российских кораблей в будущем, коль уж первый такой маневр РФ оказался успешным.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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