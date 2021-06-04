Рожин рассказал, как США используют подручных боевиков для дестабилизации Северной Африки

Image 16+
Рожин рассказал, как США используют подручных боевиков для дестабилизации Северной Африки
В Мире

Разжигая очаги нестабильности, Соединенные Штаты намерены подорвать позиции Москвы, которая укрепляет свое влияние на севере и востоке африканского континента. Об этом заявил главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», военный эксперт Борис Рожин, комментируя фильм «Новая террористическая угроза миру. Формирование зоны нестабильности на юге Ливии», созданный Фондом защиты национальных ценностей (ФЗНЦ).

Рожин подчеркнул, что солидарен с авторами киноленты в том, что создание хаоса в североафриканском регионе выгодно именно Вашингтону. Как отметил аналитик, свои цели США реализуют посредством подручных боевиков.

Рожин уверен, что создание Вашингтоном террористического центра на север Африки несет в себе угрозу не только для Европы, но и России. Поэтому нельзя игнорировать деятельность американцев в этом регионе.

Деятельность Соединенных Штатов также направлена на ослабление позиций Китая, который активно инвестирует в африканские стартапы. США пытаются «наступить» на экономические интересы Пекина, поэтому мешают установлению стабильности на севере Африки, считает Рожин.

Фильм «Новая террористическая угроза миру. Формирование зоны нестабильности на юге Ливии» знакомит зрителей с проблемой формирования террористического логова в ливийском регионе Феццан. Как отметили создатели киноленты, Вашингтон сознательно создает все условия для проникновения боевиков из разных стран на север африканского континента, чтобы расширить свое влияние в регионе и усилить контроль над политикой Европейского союза.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
«Застенки демократии»: копы в США шесть часов издевались над избитой ими пенсионеркой

Сегодня, 19:25

Документальный фильм ФЗНЦ показал террористическую угрозу в Ливии — военный эксперт

Сегодня, 18:45

Иран пригрозил разбомбить Израиль через Ирак

Сегодня, 14:55

США пригрозили остановить боевой корабль ВМФ Ирана, взявший курс на Венесуэлу

Сегодня, 14:50

Российские комплексы РЭБ могут блокировать 52 норвежских истребителя F-35

Сегодня, 09:30

В Турции грубо ответили России на претензии по продаже Украине БПЛА Bayraktar TB2

Сегодня, 06:45

Daily Mail: Учения НАТО в Черном море – сигнал России

Вчера, 22:00

The National Interest назвал 5 видов оружия, с помощью которых Россия может атаковать Украину

Вчера, 19:35

Die Welt: Китай оставит России роль бесконцептуального полугегемона

Вчера, 18:20

Евгений Пригожин отправил суданским детям несколько десятков тонн тульских пряников

Вчера, 18:00

ВВС США отказались закупать новую партию истребителей F-35

Вчера, 13:00

P-8 Poseidon ВМС США впервые запустили крылатые ракеты «Гарпун» близ российских границ

Вчера, 12:00

США находятся в преддверии военного конфликта с Китаем за Тайвань

2-06-2021, 22:55

Поражение танка М1А2 Abrams старой советской ракетой показали на видео

2-06-2021, 15:00

Украинские военные на границе с Крымом отработали защиту морского побережья от российского десанта

2-06-2021, 13:35

Washington Examiner назвал Байдена курьером Путина

2-06-2021, 12:15

NI спрогнозировал ядерную войну России и США при малейшем столкновении

2-06-2021, 11:05

Турция выслала из страны российских военных специалистов, отвечавших за работу ЗРК С-400

2-06-2021, 10:05

ВВС Малайзии перехватили одновременно 16 самолетов Китая

2-06-2021, 09:40

Самолет США пытался отогнать российские подлодки от трех американских кораблей

2-06-2021, 08:50

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Поставленные в Сирию российские ракетные комплексы «Корнет» оказались у палестинцев
  • 1-06-2021, 22:25

Поставленные в Сирию российские ракетные комплексы «Корнет» оказались у палестинцев

Поставленные в Сирию российские ракетные комплексы оказались у палестинцев. Стало известно, что Сирия российские ракетные комплексы, которые ей

Самолет США пытался отогнать российские подлодки от трех американских кораблей
  • 2-06-2021, 08:50

Самолет США пытался отогнать российские подлодки от трех американских кораблей

Несколько часов назад группа в составе трех десантных кораблей Военно-морских сил США с 2.5 тыс. морских пехотинцев на борту начала готовиться к

Над Идлибом в Сирии пытались сбить российский самолет ДРЛОиУ А-50
  • Вчера, 11:25

Над Идлибом в Сирии пытались сбить российский самолет ДРЛОиУ А-50

В среду, второго июня, в небе над провинцией Идлиб в Сирии боевики намеревались сбить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и

Поражение танка М1А2 Abrams старой советской ракетой показали на видео
  • 2-06-2021, 15:00

Поражение танка М1А2 Abrams старой советской ракетой показали на видео

Хуситы в конце мая провели рейд против саудовских сил, которые дислоцируются в соседней с Йеменом провинции Джизан. Их целями были опорные пункты на

Минск согласился разместить на территории Белоруссии российские Су-30СМ
  • 2-06-2021, 16:25

Минск согласился разместить на территории Белоруссии российские Су-30СМ

Минск согласился разместить на территории Белоруссии российские Су-30СМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже не противится тому, чтобы

Российские комплексы РЭБ могут блокировать 52 норвежских истребителя F-35
  • Сегодня, 09:30

Российские комплексы РЭБ могут блокировать 52 норвежских истребителя F-35

Закупленные Королевскими ВВС Норвегии у США 52 истребителя пятого поколения F-35 вряд ли будут эффективными и смогут выполнять возложенные на них

Новости партнеров
Новости партнеров
ВВС США отказались закупать новую партию истребителей F-35
  • Вчера, 13:00

ВВС США отказались закупать новую партию истребителей F-35

ВВС США отказались заказывать новую партию истребителей F-35. Как стало известно американскому изданию Defense News, на фоне продолжающегося

Турция выслала из страны российских военных специалистов, отвечавших за работу ЗРК С-400
  • 2-06-2021, 10:05

Турция выслала из страны российских военных специалистов, отвечавших за работу ЗРК С-400

Турция решила отправить домой российских специалистов, которые занимались обслуживанием зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», а также их

Два вертолета ВКС РФ развернули колонну американских военных на севере Сирии
  • Сегодня, 08:35

Два вертолета ВКС РФ развернули колонну американских военных на севере Сирии

На севере Сирии снова произошел инцидент с участием российских и американских военных. В этот раз два российских вертолета ВКС и 4 бронетранспортера

США пригрозили остановить боевой корабль ВМФ Ирана, взявший курс на Венесуэлу
  • Сегодня, 14:50

США пригрозили остановить боевой корабль ВМФ Ирана, взявший курс на Венесуэлу

Иран получил жесткое предупреждение от США из-за того, что иранские власти решили отправить свой боевой корабль к Венесуэле. Портал Al-Monitor