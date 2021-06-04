Разжигая очаги нестабильности, Соединенные Штаты намерены подорвать позиции Москвы, которая укрепляет свое влияние на севере и востоке африканского континента. Об этом заявил главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», военный эксперт Борис Рожин, комментируя фильм «Новая террористическая угроза миру. Формирование зоны нестабильности на юге Ливии», созданный Фондом защиты национальных ценностей (ФЗНЦ).

Рожин подчеркнул, что солидарен с авторами киноленты в том, что создание хаоса в североафриканском регионе выгодно именно Вашингтону. Как отметил аналитик, свои цели США реализуют посредством подручных боевиков.

Рожин уверен, что создание Вашингтоном террористического центра на север Африки несет в себе угрозу не только для Европы, но и России. Поэтому нельзя игнорировать деятельность американцев в этом регионе.

Деятельность Соединенных Штатов также направлена на ослабление позиций Китая, который активно инвестирует в африканские стартапы. США пытаются «наступить» на экономические интересы Пекина, поэтому мешают установлению стабильности на севере Африки, считает Рожин.

Фильм «Новая террористическая угроза миру. Формирование зоны нестабильности на юге Ливии» знакомит зрителей с проблемой формирования террористического логова в ливийском регионе Феццан. Как отметили создатели киноленты, Вашингтон сознательно создает все условия для проникновения боевиков из разных стран на север африканского континента, чтобы расширить свое влияние в регионе и усилить контроль над политикой Европейского союза.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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