Военные ВКС РФ впервые помолились на бывшей базе армии США

Православные российские военнослужащие ВКС впервые помолились на военном аэродроме в Эт-Табке в сирийской провинции Ракка.

Службу для них провел помощник командующего группировкой войск Вооруженных сил РФ в Сирии по работе с верующими военнослужащими иерей Дмитрий, передает Русская Весна .

Этот аэродром в 2019 году оставили американские военные после того как в регионе свою военную операцию начала Турция. Еще до американцев аэродром контролировали силы запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, захватив его в 2014 году. Курды выбили их из этого объекта в 2014 году в ходе наступления на Ракку.

Эксперты отмечают, что Эт-Табка размещен в стратегически важном месте. С него до таких сирийских городов как Алеппо, Дэйр-эз-Зор и Ракка лететь не более часа.

То, что Эт-Табка контролируется сирийскими войсками, а аэродром заняли российские военные, по словам аналитиков, говорит о серьезном укреплении правительственных сил. На аэродроме уже действует российская авиационная комендатура.

Богослужение, которое провели на аэродроме Эт-Табка, стало первым. В настоящее время священнослужители Русской православной церкви на постоянной основе находятся на российской авиабазе «Хмеймим».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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