Наблюдатели НАТО разочарованы откровенно низким уровнем подготовки украинских военных

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Наблюдатели НАТО разочарованы откровенно низким уровнем подготовки украинских военных
В Мире

В Житомирской области Украины проходят совместные учения ВСУ и ВС Польши «Сильвер сейбер — 2021». Наблюдатели НАТО, которые на них присутствуют, не скрывают своего разочарования увиденным. Представителей Североатлантического Альянса серьезно удручает крайне низкий уровень подготовки украинских военных, рассказали в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

Контрольная группа из 50 солдат украинской армии продемонстрировала полную непригодность к работе в команде объединенных сил. И это не единственное нарекание.

Наблюдатели НАТО указали на серьезный языковой барьер между военнослужащими, констатировали недостаточный уровень знания боевых уставов НАТО и особых знаков, применяемых в документах военного блока.

В сообщении пресс-службы НМ ДНР также говорится, что представители Альянса обрушились с критикой на инструкторов из Канады. Именно они готовили украинских военнослужащих, но теперь очевидно, что к тренировкам специалисты подошли формально и провели их исключительно «для галочки». Полный курс учебно-тренировочной миссии выполнен так и не был, поэтому сейчас рассматривается вопрос о замене канадских инструкторов.

Более того, в НАТО, учитывая крайне низкий уровень подготовки украинских бойцов, настаивают на необходимости повторного курса подготовки подразделений ССО ВСУ.

Еще одну проблему, которую отметили в Альянсе, так быстро решить вряд ли удастся. Украинскому командованию не удается добиться так называемого постоянства кадров, поскольку многие военнослужащие после маневров увольняются.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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