Американский истребитель атаковал крейсер ВМС США во Вьетнаме

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Американский истребитель атаковал крейсер ВМС США во Вьетнаме
В Мире

Американский журнал The National Interest рассказал своим читателям «безумную историю» о том, как американский истребитель атаковал крейсер ВМС США. Эксклюзивный пересказ инцидента своим читателям представляет Информинг.Ру.

Было это еще во времена войны во Вьетнаме, однако, по мнению автора, об этом стоит вспомнить. Хотя бы потому, чтобы пилоты, которым поручено выполнять миссии над водой, были обучены определять разницу между американским тяжелым крейсером и патрульным катером Северного Вьетнама.

17 июня 1968 года американские истребители запустили ракеты класса «воздух-воздух», которые поразили тяжелый крейсер ВМС США и эсминец с управляемыми ракетами ВМС Австралии, говорится в статье.

В то время многочисленные корабли ВМС США и союзников действовали в районе острова Тигр. Они были развернуты для перекрытия «морской тропы Хо Ши Мина». По ней небольшие суда и лодки доставляли припасы повстанцам в прибрежных районах.

Атака была совершена в ночь на 17 июня. Вначале считали, что за ней стоят вьетнамские вертолеты. Однако вскоре всплыло, что ракеты были выпущены F-4 Phantoms ВВС США. 

Они поразили тяжелый крейсер USS Boston. Попали также по австралийскому HMAS Hobart. Последний пострадал несущественно. А вот в случае с первым без жертв и пострадавших не обошлось.

Автор диву дается, как подобное могло произойти. «Бостон»  был огромным кораблем по меркам Вьетнамской войны. В отличие от этого, самые большие корабли, которые были у ВМС Вьетнама - небольшие патрульные катера водоизмещением менее 100 тонн.

Частичным объяснением инцидента может служить тот факт, что на F-4 Phantoms ВВС США стояли радары, которые не могли отличить низколетящие вертолеты даже от больших надводных кораблей. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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