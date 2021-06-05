ПМЭФ-2021: проекты реконструкции дадут толчок развитию экономики Петербурга

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ПМЭФ-2021: проекты реконструкции дадут толчок развитию экономики Петербурга
Санкт-Петербург

На Петербургском международном экономическом форуме были представлены проекты реновации различных объектов Северной столицы. Один из них заинтересовал зарубежных инвесторов. Речь идет о реконструкции здания завода «Ливиз» в многофункциональный центр. 

В данное время здание заброшено. Однако на 43 тысячах квадратных метрах планируется возвести многофункциональный центр, выполняющий спортивную, торгово-развлекательную, деловую и общественную функции. Возможные варианты сотрудничества на полях ПМЭФ власти города обсудили с исполнительным директором по регионам бюро Nikken Sekkei Фади Джабри и заместителем гендиректора инвестиционной корпорации Дубая Халифом Аль Дабусом. 

Другой проект реновации позволит бывшей строительной площадке комплекса гидрозащитных сооружений «Горская» стать деловым и развлекательным комплексом с парками, музеями и экотропами. Часть территории отведут под многофункциональные объекты инфраструктуры для бизнеса, пространства складского и производственного назначения с отдельными блоками разной площади.

Компания Геннадия Корупятника «Мегалайн» также собирается реализовать план строительства системы транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Соответствующее соглашение с городскими властями уже подписано в рамках ПМЭФ-2021. Благодаря проекту жители и гости Северной столицы смогут комфортно перемещаться по городу, пересаживаясь из одного вида транспорта в другой, при этом все станции метро, автобусные и трамвайные остановки, железнодорожные платформы будут объедены единой крышей. ТПУ — это не только транспортная сеть. Он будет выполнять также деловую, общественную и гостиничную функции. 

Кроме этих проектов «Мегалайн» презентовал совместный с «Зингер Девелопмент» проект развития намывных территорий «Залив островов». Однако в настоящее время к реализации концепции еще не приступали из-за бюрократических моментов. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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