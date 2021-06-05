Defense News: Ирак рискует перейти красную черту США из-за российского оружия

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Defense News: Ирак рискует перейти красную черту США из-за российского оружия
В Мире

Если Багдад стремится к ухудшению отношений с Соединенными Штатами, Объединенными Арабскими Эмиратами или Саудовской Аравией, ему надо начать сотрудничество с Россией в сфере вооружения. Это будет так называемая красная линия, пишет издание Defense News.

На вооружении Ирака уже есть российский ЗРК «Панцирь-С1» и 16 вертолетов Ми-35М. Они хорошо себя зарекомендовали, и модернизировать войска страна хотела бы и с помощью поставок из РФ.


Автор Агнес Хелоу напоминает, что власти Ирака уже давно ведут переговоры о покупке российского оружия. К примеру, о приобретении ЗРК С-300 страны начали договариваться еще с 2003 года. Но сегодня приоритеты Багдада в оружии поменялись - он уже нацелился на российские С-400 «Триумф» и истребители - рассматриваются Су-29 или МиГ-35.

«Я не знаю о каком-либо подлинном интересе к этим системам ни тогда, ни в настоящее время. Кроме того, с начала прошлого года в парламенте не было никаких дискуссий о покупке этой российской техники», - постарался расставить все точки над «і» Норман Риклефс, экс-советник министра внутренних дел Ирака.

Он уверен, что с ЗРК С-400 Ирак, как и Турция, может навлечь на себя гнев Вашингтона и, непременно, санкции. Для США «Триумфы» с некоторого времени также стали отождествлять так называемую красную черту.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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