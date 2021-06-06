ВСУ массово перебрасывают к границе с Крымом сотни танков и артиллерию

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ВСУ массово перебрасывают к границе с Крымом сотни танков и артиллерию
Украина

Вооруженные силы Украины принялись массово перебрасывать свои войска и военную технику на границу с Крымом. Туда следуют несколько железнодорожных составах. На платформах - сотни танков, бронетранспортеров и военные грузовики.

Кроме того, Киев перебрасывает к украинско-российской границе средства ствольной и реактивной артиллерии, а также оперативно-тактические ракетные комплексы.

Телеграм-канал «Записки охотника» допустил, что техника, переброска которой осуществляется с разных регионов Украины, стягивается для проведения военных учений. Хотя Минобороны Украины, отметим, официально о проведении маневров пока не заявляло.

«На Украине за последние пару дней снова замечена активность передвижения военной техники к границам. Либо намечаются крупные манёвры, либо очередная ротация сил», - предполагают авторы.

Напомним, в апреле Россия проводила военные учения. На границе с Украиной в Воронежской области, а также в Крыму находились более 85 тысяч военнослужащих, а также различная военная техника. Тогда маневры вызвали серьезный переполох в Киеве и опасения у их западных союзников. РФ заподозрили в готовящейся попытке вторжения в соседнюю страну, хотя учения были плановыми и никому не угрожали.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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