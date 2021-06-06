НАТО перебросило в Донбасс военные подразделения из Дании и Великобритании

В зону вооруженного конфликта в Донбассе НАТО направил порядка сотни военнослужащих. Предположительно, они из подразделений Великобритании и Дании.

Сетевое издание АвиаПро сообщило, что они расположились недалеко от линии фронта, поэтому допустило серию провокаций, которые Альянс может использовать для того, чтобы «легально начать военную операцию в Донбассе».

В то же время из ЛДНР поступила информация о том, что на восток Украины прибыли военные инструкторы. Задача западных специалистов - натренировать и обучить военнослужащих ВСУ.

Предполагается, что учения займут более месяца. Иностранные специалисты в Донбассе пробудут не менее месяца, до 15 июля включительно.

Отметим, что это не первое появление западных инструкторов в зоне проведения операции ООС. Они приезжают в регион с завидной регулярностью. А в самопровозглашенных донецких республиках заявляли об участии военных Альянса в операциях против ДНР и ЛНР.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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