Две ракеты ЗРК «Оса» не сумели поразить турецкий беспилотник Byaraktar TB2

Две ракеты, выпущенные из ЗРК «Оса», не смогли сбить турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Вероятно, причиной этого являются мощнейшие средства радиоэлектронного подавления.

В Сети появилось видео , на котором якобы запечатлен момент атаки «Осы» на дрон. Ролик откровенно низкого качества, который не позволяет говорить о чем-то с высокой долей уверенности. Тем не менее специалисты ресурса Avia.pro заявляют, что на кадрах видно, как выпущенная из ЗРК зенитная управляемая ракета прошла ниже заданной цели.

Bayraktar TB2 ни одной ракетой поражен не был. Однако авторы сообщают, что он получил небольшие повреждения поражающими элементами ЗУР.

Когда было сделано видео и где, ресурс не уточняет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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