Почему Россотрудничество не помогает семье осужденного в США летчика Константина Ярошенко

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Почему Россотрудничество не помогает семье осужденного в США летчика Константина Ярошенко
Политика / В Мире
Российский гражданин Константин Ярошенко / Фото из открытых источников

Российский гражданин Константин Ярошенко уже несколько лет отбывает длительное наказание в тюрьме американского штата Коннектикут. Он был схвачен на территории африканской страны и до сих пор не может добиться помощи от российских государственных органов. Россотрудничество, в обязанности которого непосредственно входит помощь соотечественникам за рубежом, не предпринято ничего.

Супруга Ярошенко Виктория рассказала, что направила прошение о помиловании Ярошенко в посольство США в России, однако оно было не принято из-за изменений в правилах пересылки. Россотрудничество могло бы помочь родне россиянина, осужденного в США на большой срок, однако не занимается этим. Более того, создается впечатление, что дела Ярошенко фактически не существует для Россотрудничества — на сайте организации нет никаких упоминаний об осужденном в Штатах россиянине. 

Но по данным российского Совета по правам человека, огромное количество россиян за рубежом страдает от нарушения своих прав — в 2019 году насчитано 200 тысяч таких случаев, а в 2020-м уже более 330 тысяч. Дела этих граждан также относятся к помощи соотечественникам за рубежом, которая входит в прямые обязанности Россотрудничества.

Россотрудничество бездействовало и в острых ситуациях, например при задержании российских журналистов — Петра Верзилова и Ильи Варламова в Южном Судане и Алексея Петрушко и Ивана Малышкина в Турции. Позорное закрытие «Русского дома» на Украине продемонстрировало полную беспомощность Россотрудничества в защите русскоговорящих людей за рубежом.

Пока глава ведомства Евгений Примаков раздает интервью на ПМЭФ, а его сотрудники проводят награждения, кинопоказы и реорганизации, граждане России подвергаются репрессиям или не могут получить защиту в рамках уголовных дел. Крупная российская диаспора за рубежом нуждается в эффективном механизме защиты их прав, который бы действовал из России — но пока может рассчитывать только на усилия МИД РФ, предназначенного для решения иных вопросов. И в этих условиях остается вопрос — зачем расходовать государственные деньги на ведомство, чьими задачами занимаются другие организации?

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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