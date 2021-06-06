Писатель Владлен Татарский оценил искренность фильма «Турист»

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Писатель Владлен Татарский оценил искренность фильма «Турист»
В России
Писатель и блогер Владлен Татарский / Фото из открытых источников

Писатель и блогер Владлен Татарский сравнил фильм «Турист» с русским роком. Он подчеркнул значение киноленты для современной культуры.

В беседе с корреспондентом ANNA-NEWS Татарский поделился своими впечатлениями от боевика, повествующего о деятельности российских инструкторов в Центральноафриканской Республике, которых СМИ приписывают к «ЧВК Вагнера». Он высоко оценил киноновинку. По его словам, картина внесла в современную российскую культуру новые смыслы.

«Это напоминает мне первый русский рок. В ленинградских квартирах сидели какие-то усатые-волосатые парни, играли песни. Это не всегда было качественно, не так как рок-звезды того времени западные. Они были на уровне на космическом. А наши где-то в подвалах, в кочегарке записывал свои песни. Может быть, там был плохой звук, может еще какие-то сценические неудачные образы», — заметил блогер.


В фильме «Турист», как и в творчестве пионеров российского рока, есть неподдельная искренность. Задача кинематографистов заключалась в откровенном рассказе о том, о чем ранее не говорили. 

«Для меня «Турист» — это русский рок. Сейчас начинает появляться новое кино. Люди создают субкультуру, они снимают про это фильм. Люди в теме. И вот это нравится», — поделился Татарский.


Блогер вспомнил, что в советское время в кино существовал некий героический эпос. Несмотря на жесткую цензуру, зрители могли увидеть на экранах честную реальность. В наши дни создатели фильмов гонятся за кассовыми сборами. В результате этого, выходят картины о войне, искажающие историю страны. 


Владлен Татарский, говоря о работе российских специалистов за рубежом, подчеркнул, что сейчас появились новые герои. Многие наши соотечественники, по его словам, не догадываются, что люди, которые рисковали за правое дело жизнью, могут находиться поблизости или каждый день проходить мимо. Это эксперт считает проблемой. Такие киноработы как «Турист» и нужны для того, чтобы показать согражданам, какую задачу выполняют россияне, сражаясь в Сирии, обеспечивая безопасность в ЦАР и других отдаленных уголках мира. 

Мировая премьера «Туриста» прошла в столице Центральноафриканской Республики. На стадионе Банги 14 мая собрались около 20 тысяч человек. Российские зрители оценили картину чуть позже, 19 мая, в эфире телеканала НТВ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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