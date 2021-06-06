Писатель Владлен Татарский оценил искренность фильма «Турист»

Японский военный эксперт Дзюна Китамура сообщил, что знает, почему российский военный разведывательный корабль ССВ-535 «Карелия» находился близ
Министерство обороны США выступило с заявлением о том, что российское военное разведывательное судно «Карелия» подошло к территориальным водам страны
Две ракеты, выпущенные из ЗРК «Оса», не смогли сбить турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Вероятно, причиной этого являются мощнейшие средства
Если Багдад стремится к ухудшению отношений с Соединенными Штатами, Объединенными Арабскими Эмиратами или Саудовской Аравией, ему надо начать
Вооруженные силы Украины принялись массово перебрасывать свои войска и военную технику на границу с Крымом. Туда следуют несколько железнодорожных
Американский журнал The National Interest рассказал своим читателям «безумную историю» о том, как американский истребитель атаковал крейсер ВМС США.
Британский военный корабль «Трент» ушел из Черного моря. Его заставили это сделать российские военно-морские силы, осуществив 10 залпов из ракетного
В зону вооруженного конфликта в Донбассе НАТО направил порядка сотни военнослужащих. Предположительно, они из подразделений Великобритании и Дании.
Православные российские военнослужащие ВКС впервые помолились на военном аэродроме в Эт-Табке в сирийской провинции Ракка. Службу для них провел
В Житомирской области Украины проходят совместные учения ВСУ и ВС Польши «Сильвер сейбер — 2021». Наблюдатели НАТО, которые на них присутствуют, не
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