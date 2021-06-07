Турция хочет объявить свой суверенитет над северной частью Сирии

Турция в нарушение норм международного права и принципов территориальной целостности пытается интегрировать в свой состав оккупированные территории на севере Сирии. Об этом сообщает агентство «Русская весна» со ссылкой на собственный источник в Турции.

Журналисты расписывают шаги, к которым Анкара уже прибегла. Так, согласно данным национальной безопасности Сирии, в контролируемых террористическими группировками населенных пунктах провинции Идлиб турецкое военное командование инициировало создание административных органов, которые будут заниматься изъятием удостоверяющих личность документов.

Взамен паспортов и семейных книжек, выданных Сирийской Арабской Республикой, сирийцам будут вручать документы Турецкой Республики.

Агентство подчеркивает, что замена сирийских паспортов турецкими позволит Анкаре окончательно закрепиться на севере Сирии с целью дальнейшего отчуждения этих территорий.

По всей видимости, такие действия Турции в Сирии тщательно спланированы заранее и являются частью экспансионистской «неоосманской» стратегии.

Уже не является секретом, что президент Турции Эрдоган буквально грезит возрождением Османской империи, но в новом формате. И Сирия может стоять первой в так называемом списке на «отуречивание».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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