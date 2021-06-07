Ирак пригрозил сбивать истребители F-16 Турции российскими ЗРПК «Панцирь-С»

Президент Ирака Бархам Салех потребовал от Турции немедленного сворачивания наступления войск на территории государства. В противном случае Анкару ожидает жесткий ответ.

После того, как Турция развернула на территории Ирака военную операцию против курда, на наступление отреагировал президент страны.

А Минобороны Ирака предупредило Анкару, что будет применять российский ЗРПК «Панцирь-С» и сбивать ее истребители F-16 и ударные беспилотники Bayraktar TB2, пишет Avia.pro.

Таким образом, иракский лидер ясно дал понять Турции, что удары по объектам на территории Ирака (их некоторые специалисты считают бесконтрольными, хаотичными и негуманными - недавно появилась информация об атаке с воздуха лагеря с беженцами) безответными не останутся.

И это серьезный повод для президента Эрдогана задуматься, ведь поддержку Ираку в противостоянии с Турцией могут оказать США.

Ирак на текущий момент располагает несколькими ЗРПК «Панцирь-С», которые ранее приобрел у России, которые ранее оказались очень эффективными в борьбе с Bayraktar TB2.

Ранее официальный Багдад не препятствовал действиям Турции на территории своей страны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей